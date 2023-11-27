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Поглощающего свет морского черта сняли на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Исследователи частного института Monterey Bay Aquarium сняли очень редкую рыбу — удильщика-мечтателя рода Oneirodes, которого также называют «морской черт». Видео опубликовано на YouTube-канале организации.

Запись была сделана в ходе глубоководной экспедиции, «морской черт» плавал на глубине 781 метр в каньоне Монтерей. Обитателя глубин сняли с помощью камеры на борту дистанционно управляемого аппарата MBARI Ventana.

У этой рыбы очень необычный внешний вид — они обладают ультрачерной кожей, которая поглощает практически весь падающий свет. Это позволяет эффективно пользоваться биолюминесцентной приманкой — кожа поглощает свечение и скрывает от жертв огромную пасть удильщика.

Исследователи отметили, что MBARI Ventana за последние 35 лет совершил более 7,3 тысячи погружений и записал порядка 28 тысяч часов видео. Однако удильщика-мечтателя удалось запечатлеть только девять раз. В предыдущий раз аппарат заснял рыбу в 2016 году.

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