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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Granta получила японский «автомат»

Источник:
Sibnet.ru
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Сторонние компании научились устанавливать на новые Lada Granta классические «автоматы». Речь идет об очень надежной четырехступенчатой трансмиссии Aisin.

Так, такими переделками уже занялась компания «АКПП-ЕКБ», которая продемонстрировала один из автомобилей с установленным «автоматом». Отмечается, что поведение Lada Granta на дороге при этом никак не изменилось по сравнению с версией МКПП.

«Автомат» фактически устанавливается на штатное место, поэтому автомобиль с переделкой внешне почти не отличается от заводского. В салоне появляется новый рычаг коробки перед, а также более широкая педаль тормоза.

Переоснащение автомобиля обойдется в 125 тысяч рублей. Компания также предлагает установку японского «автомата» на Lada Vesta NG, официально эта машина сейчас продается только с механикой.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

Asd10

Скорее всего когда Украина признает поражение, капитулирует и разоружится. Я так думаю.

mosquito__2010

Те кто под Авдеевкой попросту не понимали что их всех бросили на убой, так же как под Бахмутом, нужно...

corrector

"Иркут с пистолетом " плач, твой хозяин стареет !

Asd10

Ты просто недопонял. Они вместе бежали. ☺