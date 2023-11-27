Lada Granta получила японский «автомат»

Сторонние компании научились устанавливать на новые Lada Granta классические «автоматы». Речь идет об очень надежной четырехступенчатой трансмиссии Aisin.

Так, такими переделками уже занялась компания «АКПП-ЕКБ», которая продемонстрировала один из автомобилей с установленным «автоматом». Отмечается, что поведение Lada Granta на дороге при этом никак не изменилось по сравнению с версией МКПП.

«Автомат» фактически устанавливается на штатное место, поэтому автомобиль с переделкой внешне почти не отличается от заводского. В салоне появляется новый рычаг коробки перед, а также более широкая педаль тормоза.

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Переоснащение автомобиля обойдется в 125 тысяч рублей. Компания также предлагает установку японского «автомата» на Lada Vesta NG, официально эта машина сейчас продается только с механикой.