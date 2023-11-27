Зафиксирован обвал ипотечного рынка

Обвал ипотечного рынка зафиксировали эксперты, за октябрь количество выданных российскими банками жилищных кредитов упало сразу на 22% по сравнению с предыдущим месяцем.

Одновременно в прошлом месяце резко сократился и объем выданных жилищных кредитов — на 25%, до 750 миллиардов рублей. На 4% уменьшился и средний размер ипотеки — до 4,1 миллиона рублей.

Всего в октябре россияне оформили минимальное число ипотек за период ипотечного бума — 181,9 тысячи единиц. Для сравнения — общее количество ипотек в 2022 году составило 636,4 тысячи.

Обвал ипотеки стал следствием ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, пишет «Прайм». Очередным этапом этого процесса стало повышение ключевой ставки Центробанком 27 октября до 15% годовых.

Центробанк ранее сообщил о рекордной задолженности россиян по ипотеке. По оценке регулятора, общий объем задолженности россиян по ипотечным кредитам летом 2023 года превысил 15 триллионов рублей.