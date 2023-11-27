Хуситы запустили две баллистические ракеты по эсминцу ВМС США

Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» запустили две баллистические ракеты в направлении корабля ВМС США USS Mason, сообщил Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США

Ракеты были запущены после того, как корабль прибыл на помощь захваченному хуситами танкеру Central Park. «Из районов Йемена, контролируемых хуситами, были выпущены две баллистические ракеты в направлении местонахождения корабля USS Mason (DDG 87) и судна Central Park», — приводит ТАСС текст сообщения.

Ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей. В результате инцидента ни одно из судов не пострадало, отметили в CENTCOM.

Central Park компании Zodiac Maritime, которая принадлежит израильскому бизнесмену Эялю Оферу, подверглось нападению в Аденском заливе у берегов Йемена.

Центральное командование CENTCOM проинформировало позднее, что эсминец USS Mason провел операцию по освобождению корабля. Никто из 22 членов экипажа не пострадал, танкер также не получил повреждений в результате инцидента.