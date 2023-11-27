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Сноубордист с кальяном рассекал улицы Ачинска. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Сноубордист проехал на доске по улицам Ачинска, держась за привязанный к автомобилю трос, нарушитель отделался 500 рублями штрафа и нравоучительной беседой, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Видео, на котором сноубордист с кальяном в руке катается за машиной по заснеженной улице, опубликовал телеграм-канал «ЧП Красноярск». За мужчиной следом едет автомобиль, маневрируя из стороны в сторону.

Ролик привлек внимание полиции, которая доставила опасно маневрирующего экстремала в отдел.

Нарушитель, которому 29 лет, привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом) за движение по проезжей части вне салона транспортного средства, за что предусмотрен штраф 500 рублей.

За рулем ехавшей сзади Toyota Corolla находилась 20-летняя девушка, она пообещала больше правила дорожного движения не нарушать. На автомобилистку составлены административные материалы за перестроение без сигнала поворота по статье 12.14 КоАП РФ, за выключенные фары в момент движения в темное время суток по статье 12.20 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 1 тысячу рублей.

Водитель, управлявший автомобилем с тросом, за который держался сноубордист, также будет к установленной законом ответственности.

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ЧП #Происшествия #Красноярск
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Топ комментариев

Asd10

Скорее всего когда Украина признает поражение, капитулирует и разоружится. Я так думаю.

Asd10

Ща нам будет продемонстрирована чечетка на пупе... ☺

mosquito__2010

Те кто под Авдеевкой попросту не понимали что их всех бросили на убой, так же как под Бахмутом, нужно...

corrector

"Иркут с пистолетом " плач, твой хозяин стареет !