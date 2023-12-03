Китайский блогер рассказал о российском убийце авианосцев

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» морского базирования способна за раз с высокой точностью поразить и уничтожить американский атомный авианосец, пишет китайский военный блогер по имени Маленький хозяин семи ночей.

«Это важнейшее оружие России в XXI веке. Благодаря своей точности оно стал одним из основных средств борьбы с противником в современном бою», — отметил блогер на портале Sohu.

«Циркон» — первый в России гиперзвуковой крылатый ракетный комплекс морского базирования, который может запускаться с фрегатов, крейсеров и подводных лодок, с максимальной дальностью 1000 километров, отметил Маленький хозяин семи ночей.

По его словам, ракета этой системы может лететь со скоростью в несколько раз превышающую скорость звука, и системам ПРО или ПВО ее практически невозможно перехватить.

Блогер напомнил, что «Циркон», запущенный с фрегата «Адмирал Горшков», преодолел 450 километров, и успешно поразил мишень в Баренцевом море. Скорость ракеты при запуске составила 1,6 километра в секунду, максимальная скорость — 9500 километров в час или восемь Махов (скоростей звука).