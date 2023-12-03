Витаминов в замороженных продуктах содержится меньше, чем в свежих, но бывают исключения, рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова.

«Количество каротиноидов (предшественников витаминов группы А) в моркови при замораживании может стать даже выше за счет вымораживания влаги. А вот количество белков, жиров, углеводов, микро- и макроэлементов при заморозке не меняется», — приводит «Газета.ру» слова Морозовой.

Она отметила, что, несмотря на то, что заморозка продуктов способна незначительно изменить структуру клеток мяса и рыбы, при этом их полезные свойства все-таки сохраняются, но в меньшем количестве.

Врач затронула тему повторной заморозки продуктов, отмечая, что несколько раз «продукты можно замораживать, но есть вероятность, что их качество ухудшится». Даже замороженные блюда и продукты тоже имеют определенный срок годности, указала она.

«У большинства ягод и овощей срок хранения не более 12 месяцев <...> Мясо (говядину, телятину, баранину, свинину) рекомендуется хранить при температуре не выше минус 18–20 градусов и не более шести месяцев. Постную рыбу рекомендовано хранить до восьми месяцев, жирную — до четырех месяцев», — уточнила Морозова.

Если сроки хранения данных продуктов в морозильных камерах превышаются, то все имеющиеся в них витамины и полезные свойства утрачиваются, предупредила врач.