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Врач рассказала об особенностях замороженных продуктов

Источник:
Sibnet.ru
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Витаминов в замороженных продуктах содержится меньше, чем в свежих, но бывают исключения, рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова.

«Количество каротиноидов (предшественников витаминов группы А) в моркови при замораживании может стать даже выше за счет вымораживания влаги. А вот количество белков, жиров, углеводов, микро- и макроэлементов при заморозке не меняется», — приводит «Газета.ру» слова Морозовой.

Она отметила, что, несмотря на то, что заморозка продуктов способна незначительно изменить структуру клеток мяса и рыбы, при этом их полезные свойства все-таки сохраняются, но в меньшем количестве.

Врач затронула тему повторной заморозки продуктов, отмечая, что несколько раз «продукты можно замораживать, но есть вероятность, что их качество ухудшится». Даже замороженные блюда и продукты тоже имеют определенный срок годности, указала она.

«У большинства ягод и овощей срок хранения не более 12 месяцев <...> Мясо (говядину, телятину, баранину, свинину) рекомендуется хранить при температуре не выше минус 18–20 градусов и не более шести месяцев. Постную рыбу рекомендовано хранить до восьми месяцев, жирную — до четырех месяцев», — уточнила Морозова.

Если сроки хранения данных продуктов в морозильных камерах превышаются, то все имеющиеся в них витамины и полезные свойства утрачиваются, предупредила врач.

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Жизнь #Еда
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