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Банки выступили против отмены комиссий за оплату ЖКУ

Источник:
РБК
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Банки не поддержали законопроект, предлагающий отменить комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), говорится в отзыве Национального совета по финансовому рынку (НСФР) на соответствующую инициативу.

«Единая Россия» разработала законопроект, запрещающий платежным агентам, «Почте России» и банкам брать с клиентов комиссии при оплате ЖКУ.

Предлагаемые «в законопроекте меры не только не достигнут декларируемой цели, но и, напротив, приведут к ряду негативных последствий как для граждан, так и для ресурсоснабжающих организаций и участников финансового рынка», приводит РБК отзыв НСФР.

В документе говорится, что в том случае, если запрет установят только для граждан, которые получают пенсии и льготы, то это «заслуживает поддержки», но никаких расчетов или обоснований в подтверждение этого предположения разработчики поправок не представили.

Банки пояснили, что более рационально решить вопрос минимизации затрат граждан на оплату ЖКУ можно, возложив обязанности по оплате «такого рода услуг» на ресурсоснабжающие организации, «в пользу которых осуществляется платеж».

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