Чат-бот ChatGPT добавили в командную строку Windows 11

Microsoft добавила функции чат-бота ChatGPT в Windows Terminal, их получила тестовая сборка Windows 11.

ChatGPT в составе Windows Terminal можно использовать для генерации команд, объяснения ошибок, а также для получения рекомендаций, как их исправить, говорится в сообщении компании.

Искусственный интеллект позволит объяснять команды на естественном языке, а также возникшие при их выполнении ошибки. Чат-бот также будет предлагать альтернативные решения, если исходная команда не работает.

Пока функция не поставляется со встроенной большой языковой моделью — для ее использования необходимо подключение к сервису Azure OpenAI, который доступен только с платными ключами.

Чтобы использовать чат-бот для терминала, нужно загрузить приложение с GitHub и установить его в Windows 11. После этого потребуется ввести конечную точку службы Azure AI и настройки чата терминала, которые связывают его с ChatGPT.