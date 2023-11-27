НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Чат-бот ChatGPT добавили в командную строку Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
149 0

Microsoft добавила функции чат-бота ChatGPT в Windows Terminal, их получила тестовая сборка Windows 11.

ChatGPT в составе Windows Terminal можно использовать для генерации команд, объяснения ошибок, а также для получения рекомендаций, как их исправить, говорится в сообщении компании.

Искусственный интеллект позволит объяснять команды на естественном языке, а также возникшие при их выполнении ошибки. Чат-бот также будет предлагать альтернативные решения, если исходная команда не работает.

Пока функция не поставляется со встроенной большой языковой моделью — для ее использования необходимо подключение к сервису Azure OpenAI, который доступен только с платными ключами.

Чтобы использовать чат-бот для терминала, нужно загрузить приложение с GitHub и установить его в Windows 11. После этого потребуется ввести конечную точку службы Azure AI и настройки чата терминала, которые связывают его с ChatGPT.

Тема: Человек и компьютер
Новый российский бренд ноутбуков вышел на рынок
Microsoft сломала важный компонент Windows
Обновление сломало панель задач Windows 11
Windows 10 получит встроенную нейросеть
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
1220
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
1894
0
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
5618
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
7048
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
16924
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
4182
1
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
8751
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
9387
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
12633
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
27206
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найдена древняя машина «спасения цивилизации»
МИД РФ встревожили планы НАТО поднять химоружие с морского дна
Новый президент Аргентины предложил помощь Зеленскому
Россия «свела с ума» западные ракеты
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

Скорее всего когда Украина признает поражение, капитулирует и разоружится. Я так думаю.

Asd10

Ща нам будет продемонстрирована чечетка на пупе... ☺

anubis77

Конечно же это не галлюцинации. В твоей же копипасте говорится про нейросеть Google. Где ты увидел, что...

anubis77

Галлюцинации продолжаются? Я что-то про вброс писал, или про то что это фото фейк? Вопрос я тебе какой...