НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Раздельный сон назвали рецептом крепкого брака

Источник:
Sibnet.ru
282 0

Супружеские пары в западном обществе по давней традиции спят вместе, но эта привычка способна разрушить брак, считают психологи. «Добровольная ночная разлука», напротив, может укрепить отношения.

Люди часто не признаются, но их партнеры мешают им спать. В результате хронического недосыпа страдает иммунная, сердечно-сосудистая, метаболическая, мышечная и нервная системы. Проблема несовместимости партнеров во время сна может испортить отношения, приводит испанская газета El Pais слова психологов. Недаром представители аристократии предпочитают спать раздельно.

«Когда мы не высыпаемся, наше эмоциональное состояние меняется. Мы становимся более раздражительными и тревожными, у нас чаще бывают перепады настроения, мы менее отзывчивы и терпимы, и от этого часто страдают самые близкие нам люди: дети и супруги. Я уверена, что множество ссор, конфликтов и даже разводов происходит из-за недосыпания», — отметила психолог Нурия Рур.

Она призвала задуматься, «что будет больше способствовать поддержанию хороших отношений: беспокойный совместный сон, последствия которого будут чувствоваться еще долго, или спокойный сон в разных кроватях после страстного секса и хорошо проведенного дня вместе?»

Именно поэтому и возникла идея так называемой «ночной разлуки», когда пара спит в разных кроватях или даже в разных спальнях, чтобы избежать недосыпа и, соответственно, проблем в отношениях.

Еще по теме
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Вещие и кошмарные: о чем говорят сновидения
Победитель «Битвы экстрасенсов» раскрыл тайны женских снов
смотреть все
Наука #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Артисты отказались выступать с Шаманом на одной сцене
Почему хотят запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Рубль атакует: каким будет «дно» доллара
Российские военные ослепили спутник‑шпион над Крымом
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

Пенсионный возраст поднимут? 🤔

GammiPluh

нехватки оружия и.... сухопутных войск? это не нехватка называется, а потери... другими словами контрнаступление...

Twilight88

Какая средняя? У женщин? Мужики до 67 средний, так что 2 года после пенсии и гудбай)

Slauka13

Вот это чушь!!! .Они с какой планеты? Это данные Росстата?