Раздельный сон назвали рецептом крепкого брака

Супружеские пары в западном обществе по давней традиции спят вместе, но эта привычка способна разрушить брак, считают психологи. «Добровольная ночная разлука», напротив, может укрепить отношения.

Люди часто не признаются, но их партнеры мешают им спать. В результате хронического недосыпа страдает иммунная, сердечно-сосудистая, метаболическая, мышечная и нервная системы. Проблема несовместимости партнеров во время сна может испортить отношения, приводит испанская газета El Pais слова психологов. Недаром представители аристократии предпочитают спать раздельно.

«Когда мы не высыпаемся, наше эмоциональное состояние меняется. Мы становимся более раздражительными и тревожными, у нас чаще бывают перепады настроения, мы менее отзывчивы и терпимы, и от этого часто страдают самые близкие нам люди: дети и супруги. Я уверена, что множество ссор, конфликтов и даже разводов происходит из-за недосыпания», — отметила психолог Нурия Рур.

Она призвала задуматься, «что будет больше способствовать поддержанию хороших отношений: беспокойный совместный сон, последствия которого будут чувствоваться еще долго, или спокойный сон в разных кроватях после страстного секса и хорошо проведенного дня вместе?»

Именно поэтому и возникла идея так называемой «ночной разлуки», когда пара спит в разных кроватях или даже в разных спальнях, чтобы избежать недосыпа и, соответственно, проблем в отношениях.