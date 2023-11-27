Иностранец победил в пятом сезоне «Ну-ка, все вместе!»

Фаррух Хасанов из Душанбе (Таджикистан) стал победителем пятого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!»

«У меня с самого начала сезона была четкая позиция — я был сфокусирован на победу. Конечно, не ожидал, но верил в лучшее! Я приехал в Москву за мечтой, а за мечтой я подразумевал победу», — цитирует победителя пресс-служба канала «Россия».

Фото: © пресс-служба канала «Россия»

За победу в телепроекте Хасанов удостоился Кубка шоу, приза в размере 5 миллионов рублей и получил возможность записать оригинальный сингл с ротацией в эфире «Нового Радио».

Второе место в шоу занял Азат Раимбердиев из Бишкека, третье место досталось Софико Кардавой из Москвы.

«Ну-ка, все вместе!» — музыкальный телеконкурс, где участники поют перед жюри из 100 человек. Чем больше судей поднимаются с мест во время выступлений, тем выше балл у исполнителя.