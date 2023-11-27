Российские морпехи захватили два опорных пункта под Угледаром

Штурмовые подразделения морских пехотинцев Балтийского и Тихоокеанского флотов отбили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) лесополосу под Угледаром, говорится в сообщении Минобороны России.

«Штурмовые группы подразделений бригад морской пехоты Балтийского и Тихоокеанского флотов уничтожают огневые точки и берут под контроль опорные пункты ВСУ под Угледаром на южнодонецком направлении специальной военной операции», — сказано в сообщении.

Накануне одна из ключевых лесополос с двумя опорными пунктами ВСУ покорилась штурмовым группам морпехов почти без единого выстрела — противник, не принимая бой, отошел назад, отметили в российском военном ведомстве.

«Молниеносным броском осуществив захват очередного опорного пункта ВСУ, морпехи Тихоокеанского и Балтийского флотов продолжают работать сообща - тут же передают новые координаты отошедшего назад противника нашей артиллерии. Огнем из самоходных артиллерийских орудий и ракетных систем залпового огня противник накрывается в считаные минуты, не успев закрепиться на новых позициях», — подчеркнули в Минобороны.