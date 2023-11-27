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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские морпехи захватили два опорных пункта под Угледаром

Источник:
Sibnet.ru
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Штурмовые подразделения морских пехотинцев Балтийского и Тихоокеанского флотов отбили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) лесополосу под Угледаром, говорится в сообщении Минобороны России.

«Штурмовые группы подразделений бригад морской пехоты Балтийского и Тихоокеанского флотов уничтожают огневые точки и берут под контроль опорные пункты ВСУ под Угледаром на южнодонецком направлении специальной военной операции», — сказано в сообщении.

Накануне одна из ключевых лесополос с двумя опорными пунктами ВСУ покорилась штурмовым группам морпехов почти без единого выстрела — противник, не принимая бой, отошел назад, отметили в российском военном ведомстве.

«Молниеносным броском осуществив захват очередного опорного пункта ВСУ, морпехи Тихоокеанского и Балтийского флотов продолжают работать сообща - тут же передают новые координаты отошедшего назад противника нашей артиллерии. Огнем из самоходных артиллерийских орудий и ракетных систем залпового огня противник накрывается в считаные минуты, не успев закрепиться на новых позициях», — подчеркнули в Минобороны.

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Топ комментариев

Asd10

Скорее всего когда Украина признает поражение, капитулирует и разоружится. Я так думаю.

Asd10

Ща нам будет продемонстрирована чечетка на пупе... ☺

anubis77

Конечно же это не галлюцинации. В твоей же копипасте говорится про нейросеть Google. Где ты увидел, что...

anubis77

Галлюцинации продолжаются? Я что-то про вброс писал, или про то что это фото фейк? Вопрос я тебе какой...