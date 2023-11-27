«Хоккейные папы» стали лучшей новинкой в прокате

Фильм «Хоккейные папы» стал лучшей новинкой уикенда 23-26 ноября, картина собрала кассу в 58 миллионов рублей.

«Хоккейные папы» рассказывает о тренере детской хоккейной команды Андрее, который работает в ледовом дворце провинциального города. Во дворец приезжает бизнесмен, бывший соперник Андрея, и грозится снести спортивный объект, чтобы построить торговый центр.

Андрей собирает команду для Ночной лиги, в которую вступают отцы маленьких хоккеистов. Их задача — победить в турнире, забрать призовой фонд в 100 миллионов и защитить ледовый дворец.

Сюжет семейной драмы режиссер Андрей Булатов приправил атмосферой добра, дружбы и веры в чуда. Зрители в Сети написали множество положительных отзывов и выставили высокие оценки «Хоккейным папам».