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«Хоккейные папы» стали лучшей новинкой в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Хоккейные папы»

Фильм «Хоккейные папы» стал лучшей новинкой уикенда 23-26 ноября, картина собрала кассу в 58 миллионов рублей.

«Хоккейные папы» рассказывает о тренере детской хоккейной команды Андрее, который работает в ледовом дворце провинциального города. Во дворец приезжает бизнесмен,  бывший соперник Андрея, и грозится снести спортивный объект, чтобы построить торговый центр.

Андрей собирает команду для Ночной лиги, в которую вступают отцы маленьких хоккеистов. Их задача — победить в турнире, забрать призовой фонд в 100 миллионов и защитить ледовый дворец.

Сюжет семейной драмы режиссер Андрей Булатов приправил атмосферой добра, дружбы и веры в чуда. Зрители в Сети написали множество положительных отзывов и выставили высокие оценки «Хоккейным папам».

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