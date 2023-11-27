Россия до конца года вооружится морскими дронами

Российские военные испытают в зоне спецоперации на Украине первые морские дроны и до конца 2023 года получит их на вооружение, сообщил в управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.

«С Минобороны уже оговорена поставка первых 10 единиц, которые мы должны отправить до конца этого года. Это будет первая опытная партия, которая будет испытана в зоне СВО», — сказал Даниленко РИА Новости.

Безэкипажные катера способны разгоняться до 80 километров в час, нести взрывчатку весом до 600 килограммов и преодолевать более 200 километров. При этом аппараты также смогут работать в качестве платформы для воздушного беспилотника или антидрона.

Холдинг KMZ специализируется на производстве катеров для силовых структур России.