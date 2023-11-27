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За какое имущество нужно платить налог

Источник:
Sibnet.ru
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Россиянам до 1 декабря необходимо заплатить налог на имущество. Он начинает начисляться с момента регистрации недвижимости в Росреестре. Если не сделать этого вовремя, за каждый день просрочки начислят пени — в размере 1/300 ставки Центробанка.

Если физическое лицо владеет объектом не целиком, а только его частью, процент будет рассчитываться пропорционально доле владения. При этом если человек не проживает в этом месте, но по документам числится собственником, налог все равно начислят.

Налогом на имущество облагаются:

  • дома
  • квартиры
  • комнаты
  • складские и технические помещения
  • гаражи
  • места на парковке
  • объекты незавершенного строительства

Жилые помещения, гаражи и парковочные места облагаются налогом в размере 0,1% от кадастровой стоимости. На остальные объекты — 0,5%. Налог на любую недвижимость дороже 300 миллионов рублей рассчитывается по ставке 2%.

Согласно Налоговому кодексу, муниципалитеты и власти городов федерального значения имеют право снизить ставки налога на имущество, или наоборот, увеличить их, но не более чем в три раза.

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