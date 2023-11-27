За какое имущество нужно платить налог

Россиянам до 1 декабря необходимо заплатить налог на имущество. Он начинает начисляться с момента регистрации недвижимости в Росреестре. Если не сделать этого вовремя, за каждый день просрочки начислят пени — в размере 1/300 ставки Центробанка.

Если физическое лицо владеет объектом не целиком, а только его частью, процент будет рассчитываться пропорционально доле владения. При этом если человек не проживает в этом месте, но по документам числится собственником, налог все равно начислят.

Налогом на имущество облагаются:

дома

квартиры

комнаты

складские и технические помещения

гаражи

места на парковке

объекты незавершенного строительства

Жилые помещения, гаражи и парковочные места облагаются налогом в размере 0,1% от кадастровой стоимости. На остальные объекты — 0,5%. Налог на любую недвижимость дороже 300 миллионов рублей рассчитывается по ставке 2%.

Согласно Налоговому кодексу, муниципалитеты и власти городов федерального значения имеют право снизить ставки налога на имущество, или наоборот, увеличить их, но не более чем в три раза.