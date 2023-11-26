Третий «Веном» завершит историю Эдди Брока

Возобновлены съемки третьей части «Венома», она станет последней в истории Эдди Брока и его инопланетного симбиота, сообщил актер Том Харди на своих страницах в социальных сетях.

«Последний танец. К счастью, мы вернулись к съемкам. Хочу воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить все команды, которые путешествовали от первой части сюда, всех наших фантастических актеров и съемочную группу, хороших друзей и семью, мы прошли долгий путь. В этом путешествии всегда есть трудные повороты, когда мы работаем, но это не так тяжело, когда ты любишь то, что делаешь», — написал Харди.

Выход третьего «Венома» запланирован на 8 ноября 2024 года. Изначально премьера должна была состояться в июле 2024 года, но съемки приостанавливали из-за забастовки актеров.

В картине также снимаются Чиветел Эджиофор и Джуно Темпл. Режиссер – Келли Марсел, которая работала над первыми частями, сам Харди стал соавтором сценария.

О чем фильм?

Фильм рассказывает о журналисте Эдди Броке, который является носителем инопланетного симбиота Венома, наделяющего его сверхчеловеческими способностями. Персонаж не является часть киновселенной Marvel, но он появлялся в сцене после титров в фильме «Человек-паук: Нет пути домой».

Эдди Брок сидит за барной стойкой и разговаривает одновременно с барменом и своим симбиотом. Они обсуждают Мстителей и события «Войны Бесконечности», в том числе щелчок Таноса, уничтоживший половину всех живых существ во вселенной.

Брок считает, что ему следует отправиться в Нью-Йорк и познакомиться с Человеком-пауком. Но через несколько секунд он исчезает, потому что заклинание Стрэнджа вернуло всех «пришельцев» по домам. На барной стойке остается частица симбиота, которая может найти нового носителя.