Астероид Апофис, который пролетит в 2029 году рядом с Землей, может столкнуться с одним из искусственных спутников Земли, рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

Если Апофис все же «зацепит» орбиту спутников, вывести из строя он сможет «максимум какой-нибудь один» космический аппарат, что не приведет к заметным последствиям на Земле, приводит РИА Новости слова ученого. Но, скорее всего, он пролетит мимо, никого не собьет.

«Космос —большой, а объекты — маленькие. Надо также понимать, что спутники движутся над экватором, у которого все-таки большой наклон орбиты. Теоретическая вероятность, пусть и небольшая, всегда существует, но, по предварительному расчету, Апофис все-таки пролетит немножко в стороне от геостационарных спутников», — пояснил Железнов.

Согласно последним расчетам, астероид Апофис, открытый в 2004-м, должен 13 апреля 2029 года пролететь на расстоянии 32 тысячи километров от Земли. Примерно на таком отдалении от ее поверхности летают геостационарные спутники.