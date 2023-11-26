Премьер Баварии заявил о тяжелом кризисе в Германии

Германия по вине правительства оказалась в тяжелом финансовом и государственном кризисе», заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

«Это правительство [Германии] изжило себя, и, собственно говоря, его место в оппозиции», — приводит ТАСС заявление Зёдера. По его мнению, «Светофор» (так называют правящую в ФРГ коалицию) «не имеет плана и головы» для решения возникших у страны трудностей.

Премьер Баварии подчеркнул, что в Германии сложилось «не чрезвычайное положение в вопросе бюджета, у нас чрезвычайная ситуация для правительства»

Власти ФРГ оказались в крайне непростой ситуации после того, как ранее Федеральный конституционный суд ФРГ запретил кабинету министров перераспределить десятки миллиардов евро из одного фонда в другой.