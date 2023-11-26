Сотрудники Госавтоинспекции не планируют проводить специальные рейды по выявлению водителей, которые в декабре не поменяли летнюю резину, сообщили в правоохранительных органах.

В ГИБДД заявили, что водителям не грозят штрафы за езду на липучей резине круглый год. «Целесообразности в проведении специальных рейдов по выявлению водителей, которые в декабре не поменяли летнюю резину на зимнюю, нет, такие мероприятия проводиться не будут», — сказали в ТАСС в правоохранительных органах.

Водители прежде всего сами должны быть заинтересованы в том, чтобы не попасть в аварию на скользкой дороге, отметили в Госавтоинспекции. У автоинспекторов нет цели массово привлекать водителей к административной ответственности, подчеркнули в ведомстве.

России 1 сентября вступило в силу постановление, которым внесены изменения в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации.

В перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, впервые включены установка зимних шин летом (июнь, июль, август) и езда на летних в декабре, январе и феврале. Нарушителям грозит штраф в 500 рублей.