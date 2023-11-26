Украина устроила массовую атаку дронов на Москву

Российская противовоздушная оборона за ночь и утро воскресенья, 26 ноября уничтожила 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) которые пытались атаковать цели на территории центральной части страны, говорится в сообщении Минобороны России.

«Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях», — написал в своем телеграм-канале Собянин.

Он отметил, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших, после падения обломков в Москве нет.

О повреждениях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Сегодня ночью пять БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В трех случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет», — уточнил в телеграм-канале.

Есть пострадавший в Туле, заявил губернатор региона Алексей Дюмин. «В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле», — сказал он.

По его словам, один из жильцов дома получил легкие резанные травмы. Здание не получило серьезных повреждений, в трех квартирах выбиты окна, сказал Дюмин.