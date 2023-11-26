Умерла актриса из «Бумбараша»

Актриса Наталья Дмитриева, сыгравшая Варвару в «Бумбараше», скончалась 25 ноября после продолжительной болезни. Ей было 78 лет.

О смерти актрисы сообщил Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке в социальной сети во «ВКонтакте».

«В нашем театре большая утрата... Дорогая Наташа… Редкий в сегодняшнем сумбурном театральном бытии человек, для которого профессия была служением, который чувствовал ответственность за то, какие мысли и чувства несут в мир ее героини. Ее роли в Молодежном по праву вписаны в историю нашего театра, на сцену которого она выходила 43 года», — говорится в сообщении.

Помимо театра, Дмитриева снималась в кино. Зрители помнят ее в ролах Варвары в фильме «Бумбараш», Виктории в «Уходя, уходи», Людмилы в «Прогулка, достойная мужчин», Елены в фильме «Невозвращенец» и других кинолентах, которых в послужном списке актрисы около 40.