Вадим Самойлов опроверг запрет песен «Агаты Кристи»

Сооснователь культовой рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов опроверг запрет песен «Опиум» и «Моряк», из-за якобы усмотренной в них пропаганды наркотиков.

Ранее продюсер Антон Чернин, ссылаясь на слова другого сооснователя группы Глеба Самойлова, заявил, что две песни распавшегося много лет назад коллектива признали пропагандой наркотиков.

«Нет ни единого документа, ни единого решения суда, никакой подлинной фактуры, из которой что-то следовало бы. То, что концертный директор Глеба пытается на этом пропиариться, вызывает удивление. Я не видел никакого решения суда относительно этих песен и продолжаю их исполнять», — сказал Самойлов в интервью НСН.

Он добавил, что перед его концертами в полицию, случается, поступают звонки с жалобами на пропаганду наркотиков в текстах. Поэтому, например, на недавнем концерте в Новосибирске он вместо слова «опиум» спел слово «музыка», а вместо слова «гашиш» — «кишмиш».

Самойлов подчеркнул, что он и его брат всегда говорили, что песня «Опиум для никого» — прежде всего, песня о музыке.

«Мы все же поем не документальные произведения, а некие метафорические вещи, произведения искусства… Не знаю, насколько современная юридическая экспертиза в состоянии отличить пропаганду от метафоры», — добавил музыкант.

Самойлов пообещал, что песни «Моряк» и «Опиум для никого» будут исполняться на ближайших концертах.

«В песне “Моряк” слово “гашиш” используется как определенный атрибут пиратского образа жизни. Прототип песни “Опиум для никого” — исполнитель Александр Вертинский, эпоха Серебряного века, атрибуты, имеющие отношение к культуре того времени… Это большой вопрос нашей истории и культурного течения как такового», — отметил музыкант.