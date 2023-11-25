Новый российский бренд ноутбуков вышел на рынок

Компания ILC, производитель компьютерной техники из Казани, объявила о запуске нового бренда OSiO.

Продукция линейки предназначена для российского рынка розничной техники. Так, первым устройством станет ноутбук OSiO FocusLine. Его стоимость будет начинаться от 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба компании.

Устройство появится в крупнейших федеральных розничных сетях уже в ноябре-декабре 2023 года. Технику будут производить на территории ОЭЗ «Иннополис» в Казани, где расположен завод ICL.

В будущем ICL планирует производить под этим брендом моноблоки, персональные компьютеры, мониторы и устройства на дискретной графике, предназначенные для геймеров.