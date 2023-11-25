Китай обошел западные санкции благодаря геймерам

Запрет властей США на поставку в Китай игровых и специализированных видеокарт привел к тому, что компании КНР перешли на использование Nvidia GeForce RTX 4090 в ускорителях для искусственного интеллекта.

Китайские компании за последний месяц переделали около 50 тысяч флагманских геймерских видеокарт, которые теперь работают в качестве ускорителей для искусственного интеллекта, пишет портал WCCFTech.

Для адаптации они демонтируют видеокарты и извлекают из них графические процессоры и видеопамять GDDR6X, после чего собирают их в специальные корпуса с мощными вентиляторами для охлаждения.

По своей производительности такой ускоритель хоть и уступал специализированным решениям H100, A100, H800 или A100, однако в условиях санкциях являлся вполне рабочим вариантом для разработчиков.

Эксперты отмечают, что рекордные закупки GeForce RTX 4090 Китаем спровоцировали их дефицит в остальном мире, а также стимулировали рост розничных цен.