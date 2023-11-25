НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Китай обошел западные санкции благодаря геймерам

Источник:
Sibnet.ru
377 1

Запрет властей США на поставку в Китай игровых и специализированных видеокарт привел к тому, что компании КНР перешли на использование Nvidia GeForce RTX 4090 в ускорителях для искусственного интеллекта.

Китайские компании за последний месяц переделали около 50 тысяч флагманских геймерских видеокарт, которые теперь работают в качестве ускорителей для искусственного интеллекта, пишет портал WCCFTech.

Для адаптации они демонтируют видеокарты и извлекают из них графические процессоры и видеопамять GDDR6X, после чего собирают их в специальные корпуса с мощными вентиляторами для охлаждения.

По своей производительности такой ускоритель хоть и уступал специализированным решениям H100, A100, H800 или A100, однако в условиях санкциях являлся вполне рабочим вариантом для разработчиков.

Эксперты отмечают, что рекордные закупки GeForce RTX 4090 Китаем спровоцировали их дефицит в остальном мире, а также стимулировали рост розничных цен.

Еще по теме
Новый российский бренд ноутбуков вышел на рынок
Электронике придумали утилизационный сбор
«Жутко быстрые»: что показали на презентации Apple
«Лаборатория Касперского» создала нейроморфный процессор
смотреть все
Хайтек #Компьютеры
Как сделать
Как включить пасхалку с привидениями в Google
17.10.23, 17:03
5445
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
6867
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
16746
3
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
18824
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
22256
10
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
3929
1
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
8567
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
9208
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
12458
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
27031
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ваня Дмитриенко остановил концерт в Иркутске из‑за фанатки
Черная пятница на маркетплейсах: график распродаж в 2023 году
Найдена древняя машина «спасения цивилизации»
МИД РФ встревожили планы НАТО поднять химоружие с морского дна
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Её можно понять. Западноё враньё плодит только деструкции. Показушная любовь Украины и Польши за последние...

GammiPluh

Если это действительно так, то ВСУ проиграло войну - дроны самое важное, после артиллерии, средство поражения.

MuCbE

Беспокоились гораздо сильнее или ты хочешь чтоб они как в этой новости просто высказались и забили?

Uynachalnica

Интересно, вот в статье про рейтинг музыкантов, Пугачева, как иноагент не обозначена! Теперь вопрос:...