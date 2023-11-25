Какой холестерин нельзя снижать

Уровень липопротеида высокой плотности, который также называют «хорошим» холестерином, не только не повышает сердечно-сосудистый риск, но и способствует уменьшению атеросклероза.

Существуют разные виды холестерина: липопротеиды низкой и высокой плотности — ЛППН и ЛПВП. Кардиологов в первую очередь интересует ЛПНП, так как его повышенный уровень считается фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз и его последствия: инфаркт миокарда и инсульт.

«Липопротеид высокой плотности (ЛПВП) получил название "хорошего", так как его высокий уровень связан с меньшим риском тяжелого атеросклероза», — пояснил кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

Эксперт уточнил, что также есть другие вредные виды холестерина: триглицериды, липопротеид очень низкой плотности (ЛПОНП) и липопротеин а (ЛП а). Вместе с ЛПНП они относятся к группе «плохих» холестеринов, которые способствуют атеросклерозу.

Однако увеличение концентрации «хорошего» холестерина с помощью препаратов не доказало пользы. Повысить ЛПНП можно с помощью диеты, в первую очередь Средиземноморской. При этом лекарства, снижающие уровень «плохого» холестерина ЛПНП, уменьшают вероятность инфарктов и инсультов.