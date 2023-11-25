НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Невозможный луч зафиксировали в космосе

Источник:
Sibnet.ru
211 1

Астрономы международного проекта Telescope Array зафиксировали мощнейший космический луч, говорится в сообщении Университета Юты.

Обнаруженное излучение — второе по мощности за всю историю наблюдений. Однако его природа остается загадкой, исследователям не удалось установить источник невероятной вспышки, говорится в сообщении.

«Прослеживая траекторию новой частицы до источника, не удается выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы ее произвести. Вот в чем загадка», — заявил представитель проекта Telescope Array.

В первый раз подобное явление ученые наблюдали в 1991 году. Тогда специалисты дали лучу название Oh-My-God («О боже мой»). По оценке наблюдателей, ничто в галактике не могло произвести такой поток.

Тема: Человек и космос
Загадочный объект возле Юпитера не смогли идентифицировать
Древняя галактика опровергла теорию эволюции Вселенной
Погибшая звезда внезапно подала невозможный сигнал
Запуск самой мощной в истории ракеты завершился взрывом
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ваня Дмитриенко остановил концерт в Иркутске из‑за фанатки
Черная пятница на маркетплейсах: график распродаж в 2023 году
Найдена древняя машина «спасения цивилизации»
МИД РФ встревожили планы НАТО поднять химоружие с морского дна
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия «свела с ума» западные ракеты
Названо самое грозное российское оружие СВО
Глава СБУ пригрозил взорвать Крымский мост
Китай обошел западные санкции благодаря геймерам
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Её можно понять. Западноё враньё плодит только деструкции. Показушная любовь Украины и Польши за последние...

GammiPluh

Если это действительно так, то ВСУ проиграло войну - дроны самое важное, после артиллерии, средство поражения.

MuCbE

Беспокоились гораздо сильнее или ты хочешь чтоб они как в этой новости просто высказались и забили?

pepelmetal

Ещё бы в места запуска отправлялись бы эти ракеты