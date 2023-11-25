Невозможный луч зафиксировали в космосе

Астрономы международного проекта Telescope Array зафиксировали мощнейший космический луч, говорится в сообщении Университета Юты.

Обнаруженное излучение — второе по мощности за всю историю наблюдений. Однако его природа остается загадкой, исследователям не удалось установить источник невероятной вспышки, говорится в сообщении.

«Прослеживая траекторию новой частицы до источника, не удается выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы ее произвести. Вот в чем загадка», — заявил представитель проекта Telescope Array.

В первый раз подобное явление ученые наблюдали в 1991 году. Тогда специалисты дали лучу название Oh-My-God («О боже мой»). По оценке наблюдателей, ничто в галактике не могло произвести такой поток.