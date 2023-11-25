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Как повысить шансы на одобрение микрозайма

Источник:
«Банки.ру»
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Шансы получить одобрение на оформление микрозайма повышаются в утренние часы, выяснили аналитики МФК «Лайм-Займ». 

Они изучили статистику за 2023 год и выяснили, что с начала года в утренние часы в микрофинансовой компании было одобрено 62% займов. Разбивка по часам показала, что наибольший процент одобрения заявок формируется в 7 часов утра по московскому времени.

Так, в апреле с 7 до 8 часов положительное решение получили 73% заявок. Минимальный показатель продемонстрировал январь. Самое неудачное время — с 23.00 до 00.00, в этом интервале одобрение получили всего 45% заявок.

Также утро является предпочтительным временем клиентов для оформления одобренных займов. В среднем 91% заявок, получивших положительное решение в 2023 году, конвертируется в оформленные займы в период с 5 до 12 часов.

После обеда маркетинговые рассылки приводят менее надежных и менее заинтересованных заемщиков, клиентский поток растет, часть заявок вынужденно уходит на ручную верификацию, что снижает положительную конверсию.

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