Призывной возраст повысили до 30 лет

Правительство России утвердило увеличение верхней границы призывного возраста до 30 лет. Изменения в призыве на военную службу граждан РФ вступят в силу с 1 января 2024 года.

В августе российский президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым верхняя граница призывного возраста увеличилась до 30 лет. Сейчас она составляет 27 лет.

При этом в первоначальной версии законопроекта предлагалось поэтапное повышение как нижней, так и верхней границы — до 21 и 30 лет соответственно.

Ко второму чтению были внесены поправки, в соответствии с которыми нижнюю границу призывного возраста было решено не повышать. Таким образом, в 2024 году призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте с 18 до 30 лет.

Также принятым законом закрепляется право Минобороны заключать краткосрочные контракты на один год и меньше с призывниками и резервистами в период действия чрезвычайной ситуации или для участия в военных операциях за пределами России.