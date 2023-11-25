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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Призывной возраст повысили до 30 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство России утвердило увеличение верхней границы призывного возраста до 30 лет. Изменения в призыве на военную службу граждан РФ вступят в силу с 1 января 2024 года.

В августе российский президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым верхняя граница призывного возраста увеличилась до 30 лет. Сейчас она составляет 27 лет.

При этом в первоначальной версии законопроекта предлагалось поэтапное повышение как нижней, так и верхней границы — до 21 и 30 лет соответственно.

Ко второму чтению были внесены поправки, в соответствии с которыми нижнюю границу призывного возраста было решено не повышать. Таким образом, в 2024 году призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте с 18 до 30 лет.

Также принятым законом закрепляется право Минобороны заключать краткосрочные контракты на один год и меньше с призывниками и резервистами в период действия чрезвычайной ситуации или для участия в военных операциях за пределами России.

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