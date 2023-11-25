Эстония защитилась от России «зубами дракона»

Эстония готовится к возможному закрытию границы с Россией, на пограничном пункте в Нарве усилят бетонные заграждения, известные как «зубы дракона».

На прошлой неделе там уже были установлены заграждения, в ближайшее время планируется усилить защиту нарвского погранперехода, передает портал государственного телерадиовещания ERR.

В ночь на 17 ноября на пограничном мосту в Нарве очевидцы заметили грузовик с пирамидальными бетонными блоками в кузове. В них опознали так называемые «зубы дракона», которые позволяют эффективно перекрывать движение автотранспорта.

Руководитель Нарвского погранпункта объяснил это подготовкой к возможному решению правительства Эстонии ограничить въезд в страну со стороны России, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов.