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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина проведет демобилизацию всех срочников

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании ставки предложил провести демобилизацию всех срочников, у которых завершился срок службы. Все они были призваны в армию до начала конфликта с РФ.

Военное командование согласилось с предложением главы государства, демобилизация срочников пройдет в ближайшее время, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится, и мы понимаем, сколько их», — сказал Данилов «Украинскому радио».

Желающие остаться на службе смогут заключить контракты с Минобороны, добавил Данилов. Призыв на срочную службу на Украине не проводился с весны 2022 года. Одновременно была отменена демобилизация. Родственники срочников выходили на акции, требуя отпустить их домой.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

mosquito__2010

Её можно понять. Западноё враньё плодит только деструкции. Показушная любовь Украины и Польши за последние...

c2h5oh76

Естественно, ты бы свой пятачок даже не высунул бы

MuCbE

Беспокоились гораздо сильнее или ты хочешь чтоб они как в этой новости просто высказались и забили?

snoo

Сарказм? Нормальным людям совершенно по барабану на эту бабульку.