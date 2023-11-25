Украина проведет демобилизацию всех срочников

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании ставки предложил провести демобилизацию всех срочников, у которых завершился срок службы. Все они были призваны в армию до начала конфликта с РФ.

Военное командование согласилось с предложением главы государства, демобилизация срочников пройдет в ближайшее время, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится, и мы понимаем, сколько их», — сказал Данилов «Украинскому радио».

Желающие остаться на службе смогут заключить контракты с Минобороны, добавил Данилов. Призыв на срочную службу на Украине не проводился с весны 2022 года. Одновременно была отменена демобилизация. Родственники срочников выходили на акции, требуя отпустить их домой.