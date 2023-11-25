Зеленскому потребовались «три победы»

Украине необходимо одержать три «победы» на Западе, чтобы сохранить помощь союзников и решить важные для Киева задачи, заявил президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, первая задача Киева — добиться выделения конгрессом США дополнительной помощи Украине.

«Это вызов. Это непросто. Не все зависит от нас. Но Украина должна делать все, что от нее зависит, и даже больше, чтобы помощь была», — сказал глава украинского государства в ходе мероприятия.

Второй задачей является получение пакета помощи от Европейского союза в размере 50 миллиардов евро. Как отметил Зеленский, не все страны ЕС готовы поддержать выделение этого пакета помощи Украине.

«Третьей победой» Зеленский назвал «открытый диалог» о вступлении Украины в Евросоюз. Он отметил необходимость избежать угрозы наложения вето одной или несколькими странами ЕС на решение о начале переговоров с Украиной.