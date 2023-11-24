Сбербанк запустил программу исламской ипотеки

Сбербанк запустил пилотную программу «Ипотеки Мурабаха» по нормам шариата в Дагестане и Башкортостане, сообщает пресс-служба кредитной организации.

По условиям договора стоимость недвижимости указывается с наценкой в рассрочку без оплаты процентов. По исламским законам запрещается ссужать деньги под проценты. Поэтому по нормам шариата банк не может устанавливать вознаграждение в виде процентной ставки.

В Республике Башкортостане использовать «Ипотеку Мурабаха» можно на первичное и вторичное жилье, в Дагестане — только на первичное. Исламская ипотека доступна от 300 тысяч до 100 миллионов рублей сроком до 20 лет с первоначальным взносом 30%.

Отмечается, что программа ипотеки соответствует стандартам Организации бухгалтерского учета и аудита исламских организаций. При этом «Ипотека Мурабаха» будет доступна всем гражданам России независимо от их вероисповедания.

Президент Владимир Путин ранее подписал закон о проведении в России эксперимента по внедрению исламского банкинга, он пройдет с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана.