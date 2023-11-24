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Доля нефтегазовых доходов в бюджете России резко сократилась

Источник:
BFM.ru
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Доля нефтегазовых доходов в бюджете России в 2023 году оказалась самой низкой за последние 16 лет — чуть больше 28% от всех поступлений и сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения бюджета.

В абсолютном выражении доходы снизились в полтора раза — почти на 3 триллиона рублей — и составили чуть больше 5,5 триллиона рублей.

Падение связано со снижением средней цены на нефть марки Urals и на природный газ, а также налоговым маневром в нефтегазовой отрасли, приводит BFM.ru объяснение Счетной палаты.

При этом ненефтегазовые доходы растут. За первые три квартала этого года они выросли почти на 3 триллиона рублей и превысили 14 триллиона рублей.


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