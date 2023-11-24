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Китай пообещал качественные авто для России

Источник:
Sibnet.ru
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Китай готов разрабатывать модели, которые отвечают требованиям российского рынка, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй на II Российско-китайском автопромышленном форуме.

«Китай готов <...> постоянно разрабатывать модели, отвечающие потребностям российского рынка, обеспечивать первоклассное качество, предоставлять высококачественные услуги, а также способствовать интеграции цепочек производства и поставок в автомобильной сфере двух стран», — цитирует Чжан Ханьхуэя агентство Xinhua.

По его словам, власти будут способствовать тому, чтобы предприятия КНР поддерживали хороший имидж собственных автомобильных брендов.

Посол также выразил надежду, что российская сторона окажет поддержку китайскому автопрому и упростит китайским компаниям производство, продажу и работу в России.

Для Китая Россия — крупнейший автомобильный рынок. По данным китайской таможни, с января по октябрь было экспортировано машин на 9,4 миллиарда долларов.

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