Эксперт предупредил об активизации атак мошенников на детей

Мошенники все чаще совершают атаки против детей, злоупотребляя их доверчивостью, стремлением к поощрению и признанию, а также непониманием ценности денег, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев

Одна из самых распространенных схем мошенников — отправка сообщений от лица известного блогера о выигрыше, для получения которого нужны данные карты, приводит «Прайм» слова эксперта.

«В момент "получения" выигрыша преступник обманом выведывает дополнительные платежные реквизиты и крадет все средства со счета», — предупредил Соловьев.

Специалист назвал популярными и схемы с легким заработком, который можно получить от просмотра роликов или участия в голосовании. Для трудоустройства на подобную вакансию мошенники требуют данные карты ребенка или родителя, а также сообщение с кодом для входа в приложение, что позволяет снять им средства со счета.