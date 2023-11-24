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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Командир «Ахмата» предсказал начало переговоров весной 2024 года

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские власти могут согласиться на проведение переговоров с Россией уже весной 2024 года, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Эта зима будет решающей. Весной враг однозначно начнет «дергать» в сторону переговоров с Россией», — написал генерал в своем телеграм-канале.

По мнению Алаудинова, переговоры сведутся к обсуждению порядка капитуляции Украины из-за того, что Россия не примет ни одно условие, которое выдвинет киевский режим.

Пока же Украина не оставляет своих попыток оказать сопротивление, так как «сзади сидит хозяин и напирает штыком в спину», отметил командир «Ахмата».

Тема: Военная операция на Украине
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