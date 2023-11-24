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Официальные нормы потребления алкоголя появились в Японии

Источник:
Sibnet.ru
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Женщинам рекомендуется пить в день не более 20 граммов чистого алкоголя, а мужчинам — не более 40 граммов, такие нормы разработало Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Норма в 20 граммов соответствует большой банке пива, двум небольшим бокалам вина или двойному шоту виски, переводит газета The Mainichi рекомендации властей.

Превышение указанных лимитов может повысить риск заболеваний сосудов и внутренних органов, а также спровоцировать возникновение алкоголизма.

Пиво позитивно воздействует на микробиом кишечника, регулируя иммунные функции, выяснили китайские ученые. А российский врач увидела пользу в коньяке и водке.

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Жизнь #Здоровье
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