Официальные нормы потребления алкоголя появились в Японии

Женщинам рекомендуется пить в день не более 20 граммов чистого алкоголя, а мужчинам — не более 40 граммов, такие нормы разработало Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Норма в 20 граммов соответствует большой банке пива, двум небольшим бокалам вина или двойному шоту виски, переводит газета The Mainichi рекомендации властей.

Превышение указанных лимитов может повысить риск заболеваний сосудов и внутренних органов, а также спровоцировать возникновение алкоголизма.

Пиво позитивно воздействует на микробиом кишечника, регулируя иммунные функции, выяснили китайские ученые. А российский врач увидела пользу в коньяке и водке.