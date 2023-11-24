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Ким Чен Ын назвал «космическим стражем» первый спутник КНДР

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал первый северокорейский спутник космическим стражем народной республики, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северная Корея во вторник, 21 ноября впервые вывела на орбиту с помощью ракеты-носителя «Чхоллима-1» военный спутник-разведчик «Маллигён-1». Его главная цель — отслеживать деятельность США в регионе.

«Ким Чен Ын отметил, это поразительное событие, позволившее обладать разведывательным спутником — космическим стражем, мощным прицелом, который постоянно наблюдает за военными намерениями и акциями враждебных сил, является бесценной победой», — приводит ЦТАК слова лидера КНДР.

Он отметил, что обладание разведывательным спутником — реализация права на самооборону, которое нельзя «уступать ни на йоту», поскольку вооруженные силы должны обеспечивать безопасность страны.

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