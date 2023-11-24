НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм «Счастливое число Селвина» подвергся цензуре

Источник:
Sibnet.ru
210 0
Фото: © кадр из фильма «Счастливое число Селвина»

Два слова «запикали» в фильме «Счастливое число Селвина» на «Кинопоиске», чтобы не попасть под статью закона о пропаганде ЛГБТ.

Из фильма исчезли два слова: «Голубок» и «Гомосексуалист». Причем второе запикали только на половину и в картине от героя Моргана Фримена доносится: «…сексуалиста».

Фильм «Счастливое число Селвина» вышел в 2006 году, ему присвоен рейтинг 18+.

Новый закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» в России был принят в 2022 году. Он запрещает распространение любой информации, которая по мнению властей России «пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию или смену пола», среди людей всех возрастов.

Еще по теме
Фильм «Хоккейные папы» вышел в прокат к всероссийскому дню хоккея
«Дворец» с Петровым посоревнуется с российским детективом в прокате
Франшизу про Джейсона Борна продолжат новым фильмом
Фильм дня: «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ссора 12-летних подростков в Ачинске закончилась убийством
Ваня Дмитриенко остановил концерт в Иркутске из‑за фанатки
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
Повзрослевшая Маша из «Ворониных» опубликовала откровенное фото
Обсуждение (0)
О самом главном
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Топ комментариев

mosquito__2010

Через годик другой словеса начнутся прямо противоположные. Прощения уже будут просить у России.

paramedic

Бабушка-попсовичка больше не просипит со сцены с ужасным акцентом?Как же это пережить?

GammiPluh

Аргентинцам желаем стойкости и терпения, а вообще сами виноваты

scorpion2777

Очередная старушка сошла с ума