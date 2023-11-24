Фильм «Счастливое число Селвина» подвергся цензуре

Два слова «запикали» в фильме «Счастливое число Селвина» на «Кинопоиске», чтобы не попасть под статью закона о пропаганде ЛГБТ.

Из фильма исчезли два слова: «Голубок» и «Гомосексуалист». Причем второе запикали только на половину и в картине от героя Моргана Фримена доносится: «…сексуалиста».

Фильм «Счастливое число Селвина» вышел в 2006 году, ему присвоен рейтинг 18+.

Новый закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» в России был принят в 2022 году. Он запрещает распространение любой информации, которая по мнению властей России «пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию или смену пола», среди людей всех возрастов.