НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Третьих лиц начнут штрафовать за упоминание иноагентов

Источник:
ТАСС
307 3

Лиц, распространяющих материалы иноагентов без маркировки, начнут штрафовать на 300–500 тысяч рублей применять к лицам, сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко.

«Это обычные лица, которые умышленно либо неумышленно помогают либо поддерживают как-то иностранных агентов. Канал любой демонстрирует, допустим, господина Галкина (внесен в реестр иноагентов), а забыл промаркировать. Книги — то же самое», — пояснил ТАСС Свириденко.

По его словам, власти получили полномочия предупреждения, «то есть некой профилактики». «Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300–500 тысяч штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института», — сказал замминистра.

Президент России Владимир Путин в 2021 году подписал закон, вводящий штрафы для журналистов за публикацию материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса.

Еще по теме
Кремль отверг влияние западных поставок оружия на ход спецоперации
Израиль продолжит операцию в Газе после перемирия
Новый президент Аргентины предложил помощь Зеленскому
Путин сравнил отношение Запада к конфликтам на Украине и в Газе
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ссора 12-летних подростков в Ачинске закончилась убийством
Ваня Дмитриенко остановил концерт в Иркутске из‑за фанатки
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
Повзрослевшая Маша из «Ворониных» опубликовала откровенное фото
Обсуждение (3)
О самом главном
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Через годик другой словеса начнутся прямо противоположные. Прощения уже будут просить у России.

paramedic

Бабушка-попсовичка больше не просипит со сцены с ужасным акцентом?Как же это пережить?

GammiPluh

Аргентинцам желаем стойкости и терпения, а вообще сами виноваты

scorpion2777

Очередная старушка сошла с ума