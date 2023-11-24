Третьих лиц начнут штрафовать за упоминание иноагентов

Лиц, распространяющих материалы иноагентов без маркировки, начнут штрафовать на 300–500 тысяч рублей применять к лицам, сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко.

«Это обычные лица, которые умышленно либо неумышленно помогают либо поддерживают как-то иностранных агентов. Канал любой демонстрирует, допустим, господина Галкина (внесен в реестр иноагентов), а забыл промаркировать. Книги — то же самое», — пояснил ТАСС Свириденко.

По его словам, власти получили полномочия предупреждения, «то есть некой профилактики». «Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300–500 тысяч штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института», — сказал замминистра.

Президент России Владимир Путин в 2021 году подписал закон, вводящий штрафы для журналистов за публикацию материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса.