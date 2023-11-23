Российский боец уничтожил дрон ВСУ саперной лопатой

Российский боец добил дрон ВСУ саперной лопатой, соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «НгП раZVедка».

Беспилотник не смог проникнуть в российский блиндаж и упал рядом с защищенным брезентом входов. Видимо, дрон продолжал функционировать, поэтому боец выскочил из окопа и принялся наносить по нему ожесточенные удары саперной лопатой.

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Судя по обнародованным кадрам, военнослужащий использовал классическую большую саперную лопату БСЛ-110, созданную для саперов инженерных войск российской армии еще в 1876 году.

БСЛ-110 внешне напоминает обычную садовую штыковую лопату, однако у нее своеобразная форма стального лотка без заострения на конце, что позволяет одновременно использовать ее в качестве штыкового и совкового инструмента.