НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский боец уничтожил дрон ВСУ саперной лопатой

Источник:
Sibnet.ru
195 0

Российский боец добил дрон ВСУ саперной лопатой, соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «НгП раZVедка».

Беспилотник не смог проникнуть в российский блиндаж и упал рядом с защищенным брезентом входов. Видимо, дрон продолжал функционировать, поэтому боец выскочил из окопа и принялся наносить по нему ожесточенные удары саперной лопатой.

Судя по обнародованным кадрам, военнослужащий использовал классическую большую саперную лопату БСЛ-110, созданную для саперов инженерных войск российской армии еще в 1876 году.

БСЛ-110 внешне напоминает обычную садовую штыковую лопату, однако у нее своеобразная форма стального лотка без заострения на конце, что позволяет одновременно использовать ее в качестве штыкового и совкового инструмента.

Тема: Военная операция на Украине
Умер раненный при украинском ударе журналист «России 24»
Залужный назвал ситуацию для ВСУ затруднительной
Командир российского катера погиб при отражении атаки дронов ВСУ
Новый президент Аргентины предложил помощь Зеленскому
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ссора 12-летних подростков в Ачинске закончилась убийством
Ваня Дмитриенко остановил концерт в Иркутске из‑за фанатки
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
Повзрослевшая Маша из «Ворониных» опубликовала откровенное фото
Обсуждение (0)
О самом главном
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Через годик другой словеса начнутся прямо противоположные. Прощения уже будут просить у России.

Asd10

Капкан захлопнулся. Грузите апельсины бочками.)))

GammiPluh

Ну Германия и Франция еще потянут что то, но остальные нет

GammiPluh

Аргентинцам желаем стойкости и терпения, а вообще сами виноваты