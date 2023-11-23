Вертолеты Ка-52 назвали «головной болью» ВСУ

Российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» стал «головной болью» для украинских войск на передовой, признали западные эксперты.
Провал летнего контрнаступления ВСУ зарубежные аналитики связывают с превосходством России в воздухе, при этом действия ударных вертолетов стали важным фактором доминирования российских войск на поле боя, пишет Business Insider.
Еще в июле министерство обороны Великобритании сообщило, что Москва усилила свои ударные вертолетные силы, в результате чего они стали «одним из наиболее влиятельных видов оружия в этом регионе».
Запад рассчитывает, что переданные Киеву ракеты ATACMS заставят Москву отвести свои оперативные базы и уязвимые военные объекты от линии фронта, что снизит эффективность российских Ка-52.
Российский Ка-52 «Аллигатор» — единственный в мире серийный боевой вертолет с системой катапультирования. Также он имеет бронированную кабину. Эти два фактора делают Ка-52 самым защищенным вертолетом в мире.