Вертолеты Ка-52 назвали «головной болью» ВСУ

Российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» стал «головной болью» для украинских войск на передовой, признали западные эксперты.

Провал летнего контрнаступления ВСУ зарубежные аналитики связывают с превосходством России в воздухе, при этом действия ударных вертолетов стали важным фактором доминирования российских войск на поле боя, пишет Business Insider.

Еще в июле министерство обороны Великобритании сообщило, что Москва усилила свои ударные вертолетные силы, в результате чего они стали «одним из наиболее влиятельных видов оружия в этом регионе».

Запад рассчитывает, что переданные Киеву ракеты ATACMS заставят Москву отвести свои оперативные базы и уязвимые военные объекты от линии фронта, что снизит эффективность российских Ка-52.

Российский Ка-52 «Аллигатор» — единственный в мире серийный боевой вертолет с системой катапультирования. Также он имеет бронированную кабину. Эти два фактора делают Ка-52 самым защищенным вертолетом в мире.