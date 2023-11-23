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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Tesla Cybertruck появилась в автосалонах

Источник:
Sibnet.ru
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Глава компании Tesla Илон Маск сообщил, что автомобили Cybertruck уже на пути в фирменные автосалоны Северной Америки. По его словам, продажи стартуют 30 ноября, в разгар Черной пятницы, которая считается одной из главных предрождественских распродаж в США.

На прошлой неделе Tesla выставила Cybertruck на всеобщее обозрение возле Линкольн-центра в Нью-Йорке. Автомобиль привлек множество зевак, которые оценили внешний вид автомобиля. Опубликованные видео подтверждают высокое качество сборки новинки.

На Cybertruck уже оформлено около миллиона предзаказов. Автомобиль производят на заводе Tesla Gigafactory в штате Техас. Первый серийный экземпляр модели был собран в минувшем июле — с опозданием на два года от заявленных сроков.

Несмотря на то, что автомобиль уже появляется в шоурумах, официальные цены на него до сих не объявлена. Ожидаемая стоимость пикапа с электрическим двигателем — от 40 тысяч долларов.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Через годик другой словеса начнутся прямо противоположные. Прощения уже будут просить у России.

Asd10

Капкан захлопнулся. Грузите апельсины бочками.)))

GammiPluh

Ну Германия и Франция еще потянут что то, но остальные нет

GammiPluh

Аргентинцам желаем стойкости и терпения, а вообще сами виноваты