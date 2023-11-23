Tesla Cybertruck появилась в автосалонах

Глава компании Tesla Илон Маск сообщил, что автомобили Cybertruck уже на пути в фирменные автосалоны Северной Америки. По его словам, продажи стартуют 30 ноября, в разгар Черной пятницы, которая считается одной из главных предрождественских распродаж в США.

На прошлой неделе Tesla выставила Cybertruck на всеобщее обозрение возле Линкольн-центра в Нью-Йорке. Автомобиль привлек множество зевак, которые оценили внешний вид автомобиля. Опубликованные видео подтверждают высокое качество сборки новинки.

<br>

На Cybertruck уже оформлено около миллиона предзаказов. Автомобиль производят на заводе Tesla Gigafactory в штате Техас. Первый серийный экземпляр модели был собран в минувшем июле — с опозданием на два года от заявленных сроков.

Несмотря на то, что автомобиль уже появляется в шоурумах, официальные цены на него до сих не объявлена. Ожидаемая стоимость пикапа с электрическим двигателем — от 40 тысяч долларов.