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Сервис 2ГИС разрешил видеть местоположение друзей на карте

Источник:
Sibnet.ru
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Картографический сервис 2ГИС разрешил пользователям делиться своим местоположением. Функция «Друзья на карте» заработала в мобильном приложении 2ГИС на iOS и Android.

Благодаря сервису теперь можно посмотреть, где находятся близкие. При этом расположение человека увидят только те, кому пользователь разрешил получать данные сведения, отмечают разработчики.

Сервис позволяет отправлять друзьям и близким реакции, строить в один клик маршруты друг до друга и оставаться на связи. Чтобы включить «Друзей на карте», нужно в настройках телефона разрешить отслеживать геолокацию и пройти по ссылке.

До конца года в приложении появится возможность управлять своей видимостью и при необходимости скрыть свое местоположение с карты друзей, чтобы не нарушать собственную приватность.

Кроме этого, теперь навигатор в приложении 2ГИС на старте пути будет предлагать пользователям варианты ближайших парковок, а также сможет построить маршрут до конкретного подъезда жилого дома.

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mosquito__2010

Через годик другой словеса начнутся прямо противоположные. Прощения уже будут просить у России.

GammiPluh

Аргентинцам желаем стойкости и терпения, а вообще сами виноваты

GammiPluh

Ну Германия и Франция еще потянут что то, но остальные нет

Asd10

Капкан захлопнулся. Грузите апельсины бочками.)))