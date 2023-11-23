Сервис 2ГИС разрешил видеть местоположение друзей на карте

Картографический сервис 2ГИС разрешил пользователям делиться своим местоположением. Функция «Друзья на карте» заработала в мобильном приложении 2ГИС на iOS и Android.

Благодаря сервису теперь можно посмотреть, где находятся близкие. При этом расположение человека увидят только те, кому пользователь разрешил получать данные сведения, отмечают разработчики.

Сервис позволяет отправлять друзьям и близким реакции, строить в один клик маршруты друг до друга и оставаться на связи. Чтобы включить «Друзей на карте», нужно в настройках телефона разрешить отслеживать геолокацию и пройти по ссылке.

До конца года в приложении появится возможность управлять своей видимостью и при необходимости скрыть свое местоположение с карты друзей, чтобы не нарушать собственную приватность.

Кроме этого, теперь навигатор в приложении 2ГИС на старте пути будет предлагать пользователям варианты ближайших парковок, а также сможет построить маршрут до конкретного подъезда жилого дома.