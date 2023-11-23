OpenAI создали угрожающий человечеству искусственный интеллект

Сотрудники компании OpenAI перед увольнением генерального директора Сэма Альтмана написали письмо совету директоров, в котором сообщили о создании искусственного интеллекта, который может угрожать человечеству.

OpenAI отказалась от комментариев, однако во внутреннем сообщении сотрудникам признала наличие проекта под названием Q-Star, который может стать прорывом в поиске так называемого общего искусственного интеллекта AGI, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

AGI описывается как автономная система, которая превосходит людей в большинстве экономически ценных задач. В частности, она способна самостоятельно решать математические задачи, что считается передовым рубежом развития генеративного ИИ.

Освоение способности заниматься математикой подтверждает способность ИИ рассуждать, это открывает применение таких систем для научных открытий — фактически, Q-Star может обобщать, учиться и понимать.

В своем письме исследователи отметили мощь ИИ и потенциальную опасность для человечества. Через день после получения письма правление уволило Альтмана, однако накануне стало известно, что он вернется на пост генерального директора OpenAI.