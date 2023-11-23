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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Древняя галактика опровергла теорию эволюции Вселенной

Источник:
Sciencealert
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Анализ света древней галактики, существовавшей в ранней Вселенной, выявил аномально высокий уровень металлов. Если наблюдения ученых верны, им предстоит пересмотреть традиционную теорию эволюции Вселенной.

Считается, что практически все металлы рождаются только в звездах — они распространяются в космосе после взрывов Сверхновых. Например, все металлы на Земле были когда-то созданы в недрах древних светил.

При этом с точки зрения астрофизики металлами считаются все элементы тяжелее водорода и гелия — они имеют звездное происхождение. Согласно теории возникновения Вселенной, во время Большого взрыва в основном появился водород.

Гелия было существенно меньше, еще меньше было лития и совсем немного — бериллия. С появлением и развитием звезд металличность Вселенной увеличивалась. Однако наблюдения за галактикой GLASS-z13 опровергают такие выводы.

Дело в том, что астрономы обнаружили в этой галактике на рубеже примерно 350 миллионов лет после Большого взрыва слишком много углерода. Но в первом поколении звезд таких элементов быть не должно.

Некоторые исследователи предполагают, что источником углерода могла стать сверхмассивная черная дыра — в теории поглощение дырой вещества может сопровождаться образованием металлов. Есть также версия, что металлы могли синтезироваться гигантскими звездами AGB.

Однако уже сейчас очевидно, что привычную теорию эволюции звезд, галактик и Вселенной предстоит в очередной раз пересмотреть или дополнить, чтобы объяснить обнаруженную аномалию.

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mosquito__2010

Через годик другой словеса начнутся прямо противоположные. Прощения уже будут просить у России.

GammiPluh

Аргентинцам желаем стойкости и терпения, а вообще сами виноваты

GammiPluh

Ну Германия и Франция еще потянут что то, но остальные нет

Asd10

Капкан захлопнулся. Грузите апельсины бочками.)))