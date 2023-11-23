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Дерипаска сравнил ситуацию с бюджетом с «ударом попы об лед»

Источник:
Sibnet.ru
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Ситуация с доходами российского бюджета в 2024 году может выглядеть «как удар попы об лед», считает российский бизнесмен Олег Дерипаска, имея в виду недополученные доходы.

«Продолжается то, что в мире называется «мягкая посадка» (soft landing), цены на все биржевые товары снижаются. А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 триллионов рублей уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть как удар попы об лед», — написал Дерипаска в своем телеграм-канале.

По его словам, бюджет в следующем году может недосчитаться 10–12 триллионов рублей. Среди причин бизнесмен назвал «задавленный экономический рост и самодурство госкапитализма, повышающего цены на все свои продукты и услуги, тянущего из бюджета дотации и субсидии».

Выйти из этого «капкана» можно только путем «серьезных экономических изменений, на которые, по-видимому, нет пока воли», отметил Дерипаска.

Доходы федерального бюджета в 2024 году запланированы в объеме 35 триллионов рублей, расходы — на уровне 36,6 триллиона рублей, дефицит — 1,59 триллиона рублей.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Через годик другой словеса начнутся прямо противоположные. Прощения уже будут просить у России.

GammiPluh

Аргентинцам желаем стойкости и терпения, а вообще сами виноваты

GammiPluh

Ну Германия и Франция еще потянут что то, но остальные нет

Asd10

Капкан захлопнулся. Грузите апельсины бочками.)))