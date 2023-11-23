Доказано внеземное происхождение кулона Тутанхамона

Таинственное желтое стекло ливийской пустыни, из которого изготовлены детали знаменитого кулона легендарного египетского фараона Тутанхамона, имеет внеземное происхождение, выяснила международная группа ученых.

Исследователи проанализировали образцы редкого желтого стекла, которое на протяжении веков находят на территории Великого Песчаного моря — огромной ливийской пустыни, площадь которой составляет 72 тысячи квадратных километров.

По своему составу ливийское желтое стекло не похоже ни на одно натуральное стекло в мире. Его возраст — около 29 миллионов лет, при этом его исходный материал состоит из кварца, оксида железа, титана и ряда глинистых материалов.

Дальнейшее изучение желтого стекла показало, что оно содержит кубический цирконий — этот может образоваться только при высокой температуре от 2250 до 2700 градусов по Цельсию, его используют в качестве синтетической замены алмазов.

Также был обнаружен очень редкий полиморф, известный как орто-II. Он образуется только при очень высоком давлении — около 130 000 атмосфер. Исследователи пришли к выводу, что стекло появилось в результате мощного метеоритного удара.

При этом остается загадкой тот факт, что в ливийской пустыне нет метеоритных кратеров, тогда как для создания необходимых для появления стекла параметров давления и температуры небесное тело должно было быть внушительных размеров.