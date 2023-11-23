Яйца обогнали курицу по динамике роста цен

Динамика роста цен на яйца ускорилась: если неделей ранее они подорожали на 3,4%, на прошлой неделе, с 14 по 20 ноября рост составил уже 4,5%, следует из данных Росстата.

При этом мясо птицы на прошлой неделе практически не изменилось в цене — прирост составил 0,1%. Яйца с начала года подорожали на 30,9%, обогнав тем самым по динамике роста мясо кур, цены на которое увеличились на 30,2%, приводит «Российская газета» данные статистики.

Курица и яйца дорожают уже несколько месяцев. Среди причин эксперты называют дефицит рабочих рук, повышенный спрос на продукцию и сложную ситуацию с птичьим гриппом.

Власти уже предприняли ряд мер для стабилизации ситуации: в Минсельхозе предложили запретить экспорт курицы, разрешить беспошлинный ввоз до 160 тысяч тонн импортного мяса птицы и расширить для птицеводов возможность использования льготных кредитов.