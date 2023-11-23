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Яйца обогнали курицу по динамике роста цен

Источник:
Российская газета»
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Динамика роста цен на яйца ускорилась: если неделей ранее они подорожали на 3,4%, на прошлой неделе, с 14 по 20 ноября рост составил уже 4,5%, следует из данных Росстата.

При этом мясо птицы на прошлой неделе практически не изменилось в цене — прирост составил 0,1%. Яйца с начала года подорожали на 30,9%, обогнав тем самым по динамике роста мясо кур, цены на которое увеличились на 30,2%, приводит «Российская газета» данные статистики.

Курица и яйца дорожают уже несколько месяцев. Среди причин эксперты называют дефицит рабочих рук, повышенный спрос на продукцию и сложную ситуацию с птичьим гриппом.

Власти уже предприняли ряд мер для стабилизации ситуации: в Минсельхозе предложили запретить экспорт курицы, разрешить беспошлинный ввоз до 160 тысяч тонн импортного мяса птицы и расширить для птицеводов возможность использования льготных кредитов.

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Экономика #Продукты
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mosquito__2010

Через годик другой словеса начнутся прямо противоположные. Прощения уже будут просить у России.

pepelmetal

Германия? Ну такое, у них производства закрываются, самим бы выкарабкаться)

GammiPluh

Ну Германия и Франция еще потянут что то, но остальные нет

Asd10

Капкан захлопнулся. Грузите апельсины бочками.)))