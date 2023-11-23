Алибасов рассказал о взаимодействии «Крота» и коронавируса

Продюсер Бари Алибасов признался, что его жизнь никогда не станет прежней после того, как он выпил «Крота» и переболел коронавирусом.

«Ну, вот такая была ситуация: и «Крота» выпил, и коронавирус по мне прошелся. Я был абсолютно убежден, что больше мне никогда не вспомнить тех, кто меня окружает. Ну, думаю, и хорошо», — рассказал Алибасов в программе RTVI «Легенда».

Бари Алибасов случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот» в 2019 году. После этого он попал в больницу с сильным ожогом желудка, но жизнь продюсера удалось спасти.